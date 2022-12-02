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    «Многие из них не имеют аналогов в мире». Путин высказался о мощи российской ядерной триады

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    Многие образцы российского вооружения, включая ядерные, не имеют аналогов в мире. Об этом 2 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю 15-летия «Росатома».

    По словам главы государства, госкорпорация вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи ядерной триады страны, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения и военной техники. «Многие из них не имеют аналогов в мире», — подчеркнул Путин.

    Он также отметил, что Россия имеет такие технологии использования атомной энергии, которые обеспечивают стране конкурентоспособность среди других стран — членов «ядерного клуба».

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