«Многие из них не имеют аналогов в мире». Путин высказался о мощи российской ядерной триады

Многие образцы российского вооружения, включая ядерные, не имеют аналогов в мире. Об этом 2 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю 15-летия «Росатома».



По словам главы государства, госкорпорация вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи ядерной триады страны, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения и военной техники. «Многие из них не имеют аналогов в мире», — подчеркнул Путин.



Он также отметил, что Россия имеет такие технологии использования атомной энергии, которые обеспечивают стране конкурентоспособность среди других стран — членов «ядерного клуба».

