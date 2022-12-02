Ключ от кошелька, где биткоины лежат. На москвича напали и заставили сообщить важный пароль

Москвичу пришлось сообщить неизвестным пароль от цифрового кошелька, где хранилось около 250 биткоинов. Это больше 261 миллиона рублей, но пропали ли деньги – пока не ясно.



О происшествии 2 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Потерпевший заявил, что накануне к нему на машине подъехали налетчики: выбежали, схватили его, надели на голову мешок и увезли в Подмосковье.



По словам мужчины, преступники отобрали его телефон, где было приложение с доступом к кошельку, и заставили рассказать, как туда зайти. После этого злоумышленники якобы высадили москвича возле деревни в Красногорске и уехали. Возбуждено дело о разбое, но неизвестно, вывели ли нападавшие биткоины со счета.

