    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    779мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.15eur63.83

    COVID-19

    Глава ВОЗ: Около 90% жителей планеты имеют иммунитет к COVID-19, но пандемия не закончена

    595
    3 комментария

    Всемирная организация здравоохранения рассчитывала, что чрезвычайная фаза пандемии COVID-19 уже позади, но пока этого не произошло. Об этом 2 декабря заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

    «Мы гораздо ближе к тому, чтобы сказать, что чрезвычайная фаза пандемии закончилась, но это пока не так», — говорит Гебрейесус.

    Он допустил появление новых вариантов инфекции, которые «могут вызывать значительную смертность». При этом он призвал страны при введении ограничений оценивать риски, чтобы обеспечить как защиту общественного здоровья, так и прав человека.

    По данным ВОЗ, некоторый уровень иммунитета к коронавирусу имеют не менее 90% населения Земли. Это связано с тем, что люди либо привились от инфекции, либо переболели.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close