Глава ВОЗ: Около 90% жителей планеты имеют иммунитет к COVID-19, но пандемия не закончена

Всемирная организация здравоохранения рассчитывала, что чрезвычайная фаза пандемии COVID-19 уже позади, но пока этого не произошло. Об этом 2 декабря заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.
«Мы гораздо ближе к тому, чтобы сказать, что чрезвычайная фаза пандемии закончилась, но это пока не так», — говорит Гебрейесус.
Он допустил появление новых вариантов инфекции, которые «могут вызывать значительную смертность». При этом он призвал страны при введении ограничений оценивать риски, чтобы обеспечить как защиту общественного здоровья, так и прав человека.
По данным ВОЗ, некоторый уровень иммунитета к коронавирусу имеют не менее 90% населения Земли. Это связано с тем, что люди либо привились от инфекции, либо переболели.