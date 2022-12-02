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    Значительный размер. Суд в Москве отправил в СИЗО замначальника столичного МЧС по делу о взятке

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    Пресненский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу главного государственного инспектора по маломерным судам столичного управления МЧС Сергея Зотова, которому вменяют ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере). Об этом вечером 2 декабря сообщается в материалах судебной картотеки.

    Ареста для Зотова просило следствие, суд это ходатайство удовлетворил. В итоге фигурант пробудет в СИЗО как минимум до 29 января 2023 года.

    «Фонтанка» писала о задержании замначальника столичного управления МЧС — главного инспектора по маломерным судам накануне. По делу о взятке в значительном размере Зотову может грозить до 6 лет лишения свободы.

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