Значительный размер. Суд в Москве отправил в СИЗО замначальника столичного МЧС по делу о взятке

Пресненский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу главного государственного инспектора по маломерным судам столичного управления МЧС Сергея Зотова, которому вменяют ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере). Об этом вечером 2 декабря сообщается в материалах судебной картотеки.

Ареста для Зотова просило следствие, суд это ходатайство удовлетворил. В итоге фигурант пробудет в СИЗО как минимум до 29 января 2023 года.



«Фонтанка» писала о задержании замначальника столичного управления МЧС — главного инспектора по маломерным судам накануне. По делу о взятке в значительном размере Зотову может грозить до 6 лет лишения свободы.

