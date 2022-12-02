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    Восемь человек выталкивали машину с путей на Дальневосточном. Трамваям там не везёт второй раз за день

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    Пятница не задалась у трамваев в Невском районе Петербурга. Сначала везти пассажиров мешали технические неполадки, потом рельсы покорял автомобиль.

    Парализовавшую движение на Дальневосточном Kia показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» под вечер 2 декабря. Трамваи встали в сторону Народной, уточнил автор.

    Освобождать пути пришлось силами восьми человек. Как рассказывают в комментариях, машину на дорогу выталкивали, в том числе, курсанты. Судя по всему, успешно.

    В «Горэлектротрансе» сообщили, что в пять часов вечера движение восстановили. Оно было парализовано почти полчаса.

    Утром трамваям на Дальневосточном проспекте тоже пришлось постоять. «В сторону Народной встали. Народ высаживают», — рассказал «Фонтанке» читатель немногим позже 11 часов утра. По информации «Горэлектротранса», виной остановки стала техническая неисправность, с ней справились минут за двадцать.

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