Восемь человек выталкивали машину с путей на Дальневосточном. Трамваям там не везёт второй раз за день

Парализовавшую движение на Дальневосточном Kia показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» под вечер 2 декабря. Трамваи встали в сторону Народной, уточнил автор.

Пятница не задалась у трамваев в Невском районе Петербурга. Сначала везти пассажиров мешали технические неполадки, потом рельсы покорял автомобиль.

Освобождать пути пришлось силами восьми человек. Как рассказывают в комментариях, машину на дорогу выталкивали, в том числе, курсанты. Судя по всему, успешно.

В «Горэлектротрансе» сообщили, что в пять часов вечера движение восстановили. Оно было парализовано почти полчаса.



Утром трамваям на Дальневосточном проспекте тоже пришлось постоять. «В сторону Народной встали. Народ высаживают», — рассказал «Фонтанке» читатель немногим позже 11 часов утра. По информации «Горэлектротранса», виной остановки стала техническая неисправность, с ней справились минут за двадцать.

