Водитель «Рено» разбился о трактор на Дунайском, но умереть он мог еще до ДТП

Легковой автомобиль влетел в трактор в Московском районе Петербурга днем 2 декабря. Предполагают, что водитель умер еще до столкновения. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:35 на пересечении Дунайского проспекта с проспектом Космонавтов 68-летний водитель автомобиля Renault Sandero врезался в стоявший впереди трактор под управлением 56-летнего мужчины. Управлявший «Рено» мужчина скончался по неустановленной причине, предположительно еще до ДТП. Водителю трактора помощь медиков не понадобилась.