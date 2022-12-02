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    Водитель «Рено» разбился о трактор на Дунайском, но умереть он мог еще до ДТП

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Легковой автомобиль влетел в трактор в Московском районе Петербурга днем 2 декабря. Предполагают, что водитель умер еще до столкновения. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:35 на пересечении Дунайского проспекта с проспектом Космонавтов 68-летний водитель автомобиля Renault Sandero врезался в стоявший впереди трактор под управлением 56-летнего мужчины. Управлявший «Рено» мужчина скончался по неустановленной причине, предположительно еще до ДТП. Водителю трактора помощь медиков не понадобилась.

    На записи с видеорегистратора, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что «Рено» начало заносить еще за несколько десятков метров до остановившегося трактора: машина въезжает в кадр, моргая «аварийкой» и тут же задевает поребрик разделительного газона слева. После этого машина едет прямо по слегка изменившейся траектории и врезается трактору в район правого заднего колеса, отчего легковушку разворачивает поперек дороги. «После удара машина начала гореть, ее затушили», — добавляет очевидец.

    По факту произошедшего ведется проверка.

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