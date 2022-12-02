Путин объяснил, зачем понадобились ракетные удары по целям на Украине: новости вокруг спецоперации за 2 декабря

Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с канцлером Германии Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 декабря.



Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с канцлером Германии Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, в разговоре российский президент отметил, что Российская армия долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по некоторым целям на Украине, но была вынуждена начать их в ответ на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики.



Также Владимир Путин призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий и заявил Шольцу, что «деструктивная линия западных государств (в том числе и Германии), накачивающих киевский режим вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных, приводит к тому, что Украина напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров». В Кремле объяснили, почему переговоров России и США не будет Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможности переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению украинского конфликта и «уйдет с Украины». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это заявление рассказал, что Кремль к этому не готов.



— Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет с Украины. Кремль к этому не готов, специальная военная операция продолжается, — заявил Песков.

Также Песков напомнил, что Путин остается открытым для контакта, а «мирные, дипломатические средства» — предпочтительный путь достижения интересов.



Зеленский запретил «связанные с Россией» религиозные организации На сайте Владимира Зеленского опубликовали указ, которым украинский президент утвердил решение о запрете «связанных с Россией» религиозных организаций. Кто вошел в новый санкционный список, пока не разглашается. Законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации», украинское правительство должно вынести на рассмотрение Верховной рады в ближайшие два месяца.



Службе безопасности, полиции и другим правоохранительным органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию «подрывной деятельности, ведущейся российскими спецслужбами в религиозной среде на Украине».

В школьные учебники по истории включат раздел про СВО Раздел про спецоперацию на Украине будет включен в школьные учебники истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Новые единые программы уже подписаны, тематика спецоперации в них есть, — рассказал Кравцов РИА Новости.

Нарушителям антироссийских санкций будет грозить штраф и пять лет тюрьмы

Еврокомиссия утвердила предложение по внесению обхода санкций Евросоюза против России в список уголовных преступлений ЕС. В соответствии с документом физлица, нарушившие ограничительные меры, могут получить наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а юрлица — штраф в размере 5% от общего оборота компании за год. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Уровень тревожности населения вырос до 59%

Фонд «Общественное мнение» провел опрос и выяснил, что уровень тревожного настроения россиян составил 59%. За неполные три недели (предыдущий такой опрос проводили 20 ноября) эта цифра выросла на 3 процентных пункта. Кроме того, 37% участников исследования сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, еще 4% затруднились с ответом. Опрос проводился в 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1500 человек.

