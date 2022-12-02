Сразу трое попали под поезд Москва — Казань. Один человек погиб

Сразу три человека одновременно попали под поезд в Московской области. Один из них погиб. О происшествии в пятницу, 2 декабря, рассказал городской портал MSK1.



Как сообщили изданию в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, смертельное ЧП произошло на перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления Московской железной дороги. Трое граждан были травмированы пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Казань. Одна пострадавшая от полученных травм скончалась.



Погибшей оказалась женщина 1975 года рождения. Двое других пострадавших — 39-летняя женщина и 45-летний мужчина — госпитализированы.

