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    Сразу трое попали под поезд Москва — Казань. Один человек погиб

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    Сразу три человека одновременно попали под поезд в Московской области. Один из них погиб. О происшествии в пятницу, 2 декабря, рассказал городской портал MSK1.

    Как сообщили изданию в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, смертельное ЧП произошло на перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления Московской железной дороги. Трое граждан были травмированы пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Казань. Одна пострадавшая от полученных травм скончалась.

    Погибшей оказалась женщина 1975 года рождения. Двое других пострадавших — 39-летняя женщина и 45-летний мужчина — госпитализированы.

    Подробности произошедшего сейчас выясняются.

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