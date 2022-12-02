Почтальон по франшизе. Рассказываем, как стать агентом «Почты России»

Фото: Максим Стулов/ Ведомости/ТАСС Поделиться Поделиться





Бизнес по выдаче заказов, купленных в интернете, едва ли не единственная бурно развивающаяся сейчас отрасль в стране — ПВЗ «Яндекса» или «Озона» со времен пандемии ковида появились едва ли не в каждом доме. Не так давно (а может, и давно, да никто не знал) решила пойти этим путем и «Почта России». «Фонтанка» узнала, как стать агентом почты и открыть пункт приема посылок за вознаграждение.



О том, что грядут масштабные реформы и почта будет привлекать к развитию агентские пункты выдачи заказов, гендиректор «Почты России» Максим Акимов заявлял еще весной 2021 года, когда рассказывал о стратегии развития на 2020–2030 годы. Несмотря на наличие более 40 тысяч отделений по стране, отмечал он, почти 25% из них убыточны, а сотрудничество по франшизе позволит превратить почтовое отделение в разноплановое сельпо и на этом зарабатывать.



Зафиксировать момент, когда от разговоров об идее почта перешла к ее реализации, не так-то и просто: на официальном сайте «Почты России» об этом нет ни слова, как нет и специального раздела с призывом всех желающих к сотрудничеству. Да и не стоит мелочиться и искать ключевые вехи, когда все уже, слава богу, заработало.



Что потребуют с агента

В агенты ПВЗ почты возьмут не всех. Претендент должен быть индивидуальным предпринимателем или владеть действующим ООО, причем желательно, чтобы вид текущей деятельности совпадал с затеваемой — «Деятельность почтовой связи и курьерская доставка» (код 53 по ОКВЭД).

Открыть ПВЗ у себя на квартире вряд ли получится — доступ людей в ПВЗ должен быть свободным, в помещении должны быть онлайн-касса, ноутбук, интернет, офисная мебель, рулетка. Ключевой реквизит — весы с разрешенной нагрузкой до 30 килограммов и дискретностью не более 5 граммов.



Наличие опыта работы важно — на момент подачи заявки на сотрудничество с почтой ваш ПВЗ уже должен поработать более трех месяцев. Имеет значение и то, где именно он находится, однако требования к локации озвучит курирующий менеджер на этапе одобрения вашей заявки.

Еще одно важное требование к агенту — по истечении трех месяцев сотрудничества выполнять минимальный план продаж, равный 50 тысячам в месяц.

Что может делать агент

Продуктовая линейка для агента небогата на выбор. В теории агенту доступны следующие манипуляции:



можно принимать посылки весом до 20 кг, чтобы затем доставить их в отделение почтовой связи или в почтомат;

можно доставлять посылки наземным курьером на адрес получателя, тут ограничение по массе повыше — до 31,5 кг;

можно принимать посылки с адресованием в почтомат.

На практике сегодня партнерские ПВЗ работают только на продажу и принимают от клиентов посылки.

На чем заработает ПВЗ

Заработок агента состоит из разницы тарифов на отправку посылок для обычных клиентов и для агентов, она составляет 20%. Например, отправка посылки в условный Красноярск по фиксированному тарифу почты для клиента обойдется в 279 рублей. Сумма, которую агент должен отдать почте по итогам месяца, составит 224 рубля. Заработок ПВЗ составит 55 рублей. Чтобы заработать за месяц 30 тысяч, ПВЗ нужно будет отправить 545 таких посылок.



Допустить вольности с расчетом стоимости отправлений не получится — агента подключат к личному кабинету, где стоимость посылки рассчитывается автоматически, в зависимости от ее веса и адреса получателя. Там же формируются ярлыки и бланки, отслеживаются отправления, ведется онлайн-баланс и отчетность.

Другая статья дохода это упаковочный материал, ведь без коробки или мешка в отправку не уйдет ни одно отправление. Поэтому ПВЗ может работать на упаковочном материале, который бесплатно будет предоставлять почта, либо использовать то, что принес с собой клиент, либо закупаться коробками самостоятельно и продавать их клиентам по собственному тарифу.



Чем помогут новичку

За агентом закрепят курирующего менеджера, который введет в курс дела и обучит сотрудников, ПВЗ снабдят рекламными листками почты и распишут скрипт, как профессионально вести диалог с клиентом.

Агенты, в бой

Кроме почты, маркетплейсов, желающих развивать партнерскую сеть ПВЗ предостаточно. Например, активно привлекает к сотрудничеству «Озон», на сайте есть даже специально посвященный этой теме раздел, там же можно оставить заявку на участие в партнерской программе. Электронная площадка обещает быстрый запуск ПВЗ с минимальными затратами (не более 120 тысяч на мебель и ремонт помещения) и ручается обеспечить постоянный приток клиентов и поддержку бизнеса новичка на всех этапах с гарантированным доходом 30 тысяч рублей в месяц. От ПВЗ потребуется принимать товары на склад, выдавать заказы клиентам и оформлять возвраты. Сотрудничать с другими логистическими компаниями не возбраняется.



Фото: Скриншот сайта business.ozon.ru Поделиться Поделиться





Приглашает агентов и «Яндекс.Маркет». Заработок партнера составит 12% от совокупной стоимости выданных в ПВЗ заказов при обороте точки в пределах миллиона рублей. Привозить товары и промоматериалы будет сам маркет. Еще 120 тысяч новичкам на старте выплатят за оформление ПВЗ.



Фото: Скриншот сайта market.yandex.ru Поделиться Поделиться





Развивает сервис доставки и «Авито». Брендированные пункты выдачи они запустили совместно с курьерской компанией ExMail. Сервис обещает поток клиентов с первого дня, доход в 50 рублей с каждой операции и от 100 тысяч по итогу месячной работы. В свою очередь, агент должен найти помещение до 60 квадратов, двух сотрудников, получить от кураторов дизайн-проекты и рекламные материалы, установить программу для работы и кассу.

Фото: Скриншот сайта exmailpoints.ru Поделиться Поделиться





О том, чтобы нагнать клиентов, позаботится куратор — ваш ПВЗ появится на карте «Авито» и подключится к системе оплаты. Инвестиции на запуск — от 800 тысяч, в том числе взнос 400 тысяч рублей.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»