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    Съемки сериала на три дня сузят улицу Профессора Попова

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    Движение транспорта в Петроградском районе Петербурга с 6 по 8 декабря будут ограничивать с утра до вечера. Там пройдут съемки сериала «Почему ты такая злая».

    В период с 6:00 до 23:00 6, 7 и 8 декабря на улице Профессора Попова сузят проезжую часть вдоль дома 54/31 по Каменноостровскому проспекту, сообщает 2 декабря пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Помимо этого, с 0:00 до 23:59 6 декабря будет запрещено парковаться на участке улицы Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка.

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