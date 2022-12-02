Петербуржцы смогут сдать вторсырьё и обменяться ёлочными украшениями

В Петербурге 3 декабря пройдёт традиционная акция по сбору вторсырья, организованная экологическим движением «РазДельный Сбор». В этот раз, помимо обычного сбора отходов, на некоторых пунктах приёма будет доступна ещё одна опция, предновогодняя — игрушкообмен.

В разных районах города, как и каждую первую субботу месяца, будут работать более 20 точек по приёму вторсырья. Петербуржцы, как обычно, смогут принести твёрдый и мягкий пластик, тетрапак, пенопласт и пр. Подробную инструкцию о том, что можно приносить, а что не принимают, можно посмотреть здесь.



Также на некоторых приёмных пунктах будут работать волонтёры «Благотворительной больницы», они будут принимать медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены. Напомним, «Благотворительная больница» — это некоммерческая организация, которая с 2018 года оказывает медико-социальную помощь бездомным людям в Петербурге. Что именно на данный момент требуется медикам-волонтёрам для оказания помощи, можно узнать здесь. Отметим, что сбор для «Благотворительной больницы» будет вестись только на 12 площадках. Их адреса здесь.



Предстоящая акция будет последней в этом году. Поэтому организаторы решили включить ещё одну опцию — игрушкообмен. Петербуржцы смогут принести надоевшие ёлочные игрушки и забрать себе что-то, что не пригодилось другим.

На обмен можно принести:

— небьющийся новогодний декор: игрушки и фигурки для ёлки, ветки, цветы, шишки, пластиковые шары;

— фигурки под ёлку: деды морозы, олени, сани, гномы и пр.;

— трафареты и наклейки на окна;

— подвесные украшения, бусы, гирлянды, мишуру;

— предметы для оформления стола и дома: носки, салфетки, свечи, новогодние венки;



— новогодние пакеты и упаковочную бумагу.

Организаторы особо отмечают, что все предметы должны быть в хорошем состоянии.

Не будут принимать хрупкие предметы — стеклянные, керамические и т.п.

Оставшиеся невостребованными игрушки отправятся в благотворительный фонд «Адвита», который оказывает помощь взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, и петербургские больницы. Они украсят новогодние ёлки для подопечных фонда, а также для пациентов петербургского Хосписа №4 и отделения лейкозов детской городской больницы № 1.

