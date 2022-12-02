На Пискарёвском обгорела квартира, хозяйка этого не пережила

Квартирный пожар тушили в Калининском районе Петербурга в пятницу, 2 декабря. Без жертв он не обошёлся.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже двух часов дня пожарные выехали на Пискарёвский проспект, 26. В двенадцатиэтажном доме горела двухкомнатная квартира, огонь распространился на пять квадратных метров.



К половине третьего часа дня её потушили силами четырёх расчётов. Несмотря на сравнительно небольшую площадь пожара, он оказался смертельным. В ведомстве уточнили, что погибла женщина.

