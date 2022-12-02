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    На Пискарёвском обгорела квартира, хозяйка этого не пережила

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    Квартирный пожар тушили в Калининском районе Петербурга в пятницу, 2 декабря. Без жертв он не обошёлся.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже двух часов дня пожарные выехали на Пискарёвский проспект, 26. В двенадцатиэтажном доме горела двухкомнатная квартира, огонь распространился на пять квадратных метров.

    К половине третьего часа дня её потушили силами четырёх расчётов. Несмотря на сравнительно небольшую площадь пожара, он оказался смертельным. В ведомстве уточнили, что погибла женщина.

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