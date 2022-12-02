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    Путин и Шольц поговорили по телефону об Украине. В Кремле рассказали подробности

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    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в котором обсуждали ситуацию вокруг событий на Украине. Об этом 2 декабря рассказала пресс-служба главы государства.

    Российский лидер заявил о деструктивной линии западных государств, в том числе ФРГ, накачивающих Украину вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных.

    «Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каки-либо переговоров», — говорится в публикации на сайте Кремля.

    Путин призвал Германию пересмотреть свой подход к событиям на Украине. Также глава государства отметил, что Россия наносит точечные ракетные удары по определенным целям — эти меры стали вынужденной и неизбежной реакцией на провокационные украинские атаки на объекты гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики.

    Президент РФ добавил, что террористический акт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нуждается в расследовании с участием российских профильных структур.

    Кроме того, в ходе разговоров были затронуты вопросы по реализации «зернового соглашения».

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