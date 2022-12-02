Брачный аферист обманул москвичек на 23 миллиона. Работал с женой, казался героем и давил на жалость

Брачный аферист, который выманил у трёх женщин более 23 миллионов рублей, осуждён в Москве. Жертв «для последующей эмоциональной манипуляции и финансового обмана» он искал через приложение для знакомств Mamba. Бутырский суд Москвы отправил его в колонию на 5 лет. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости.



Помогала мужчине с иностранным именем женщина с русским именем — его законная супруга. Она представлялась его сестрой. Он знакомился с дамами в интернете, уделял им «должное внимание» и налаживал доверительные отношения. А затем объявлял о «наличии у него намерений на создание личных интимно-романтических и брачно-семейных отношений». В конце просил материальной помощи — якобы для того, чтобы провести спортивные соревнования или (видимо, для жалостливых) на лечение рака, конечно же, несуществующего. А получив деньги, исчезал.

