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    МВД показывает, как на Обводном погиб безумный угонщик. Ограда удержала такси от падения в канал

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    В результате двух ДТП с угнанным такси утром 2 декабря в Петербурге, кроме виновника, никто не пострадал. Сам он от полученных травм скончался. Предположительно, он был пьян. Подробности этой горячей истории рассказывает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, а также показывает вторую аварию, которая положила конец погоне и стала смертельной.

    «Герой» этого сюжета поймал такси «КИА К5» ночью на Московском проспекте и попросил подбросить до Марата, 33. Когда приехали на место, он отказался покидать машину, а когда водитель вышел («Фонтанка» писала, что он хотел силой вытащить неадекватного пассажира с переднего сиденья), перепрыгнул за руль и скрылся в сторону Владимирского проспекта.

    После получения сообщения об угоне полиция начала розыск. «КИА» заметили на Обводном канале. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а наоборот увеличил скорость. В главке отмечают, что он создавал «угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения». В районе сужения дороги у железнодорожного моста (Обводный, 13А) полицейские перекрыли проезжую часть, но такси протаранило служебный автомобиль и помчало дальше. Всё закончилось на углу Обводного и Митрофаньевского шоссе, где KIA встретила «Шевроле Лачетти». На записи камеры наблюдения видно, что такси двигается на запрещающий сигнал светофора на высокой скорости. Задев «Шевроле», оно закручивается и отлетает в ограждение канала. По данным «Фонтанки», угонщик выпал сквозь лобовое стекло и умер.

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    «По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель второй иномарки не пострадал», — отмечается в сообщении.

    ГУ МВД проводит проверку по факту ДТП.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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