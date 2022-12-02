Читатели «Фонтанки» выбирают вуз года

Продолжается голосование за вуз года в рамках народной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Читатели выбирают из высших учебных заведений, попавших в ТОП-10. Вы также можете выбрать победителя, проголосовав на сайте премии до 14 декабря.
На первом этапе — во время выдвижения кандидатов — читатели «Фонтанки» назвали 58 учебных заведений. Среди них государственные и частные, медицинские и технические, гуманитарные и экономические, морские и сухопутные. В ТОП-10 в номинации тоже вышли вузы разноплановые, хотя, на первый взгляд, технических все же больше.
Напомним десятку, за которую можно голосовать:
- Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова;
- Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова;
- Институт медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России;
- ИТМО;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена;
- Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
- Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича;
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ);
- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В. И. Ленина (ЛЭТИ).
За ситуацией в высшем образовании активно следят работодатели, так как от того, насколько актуальны будут знания выпускников, зависит и эффективность их работы.
«В 2022 году сложилась непростая ситуация на рынке кадров в области IT и информационной безопасности. Особенная потребность сегодня в специалистах, получивших качественное профильное образование, ориентированное не только на государственные стандарты, но и на потребности бизнеса и работодателей, — рассказал Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис», которая выступила партнером номинации «Вуз года». — Поэтому для нас было важно поддержать номинацию, где выбирают вуз, который делает больше, чем от него требуют образовательные стандарты. Вуз, выпускники которого после обучения готовы к интересным, нетривиальным практическим задачам».
Для того, чтобы выбрать «Вуз года», а также проголосовать еще по 10 номинациям финального этапа премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться (это помогает избежать накрутки) и выбрать по одному названию в каждой категории. Объявление победителей состоится 15 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа.