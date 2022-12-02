Читатели «Фонтанки» выбирают вуз года

Продолжается голосование за вуз года в рамках народной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Читатели выбирают из высших учебных заведений, попавших в ТОП-10. Вы также можете выбрать победителя, проголосовав на сайте премии до 14 декабря.



На первом этапе — во время выдвижения кандидатов — читатели «Фонтанки» назвали 58 учебных заведений. Среди них государственные и частные, медицинские и технические, гуманитарные и экономические, морские и сухопутные. В ТОП-10 в номинации тоже вышли вузы разноплановые, хотя, на первый взгляд, технических все же больше.