В Сибири общественник заявил на вооруженных силовиков, которые якобы на джипах гоняли косуль

Председатель районного общества охотников и рыболовов в Купинском районе Новосибирской области схлестнулся с местными силовиками. Владимир Бибиков заявил, что сотрудники МВД гоняли косуль на джипах, что запрещено. Убийство животных было санкционировано, а вот применение автомобилей нет. Об этом 2 декабря пишет NGS.
Охотоведы заметили внедорожники в трех километрах от села Куликовка 30 ноября. Об увиденном было доложено Бибикову. Приехав на место, он увидел знакомые ему лица.
«Приезжаю, вижу, как водители двух джипов пытаются из камыша на озере Боярка спрятавшихся косуль выкурить: один их пугает, второй стоит на стреме», — рассказал Бибиков.
По его словам, одну из косуль догнали и начали стрелять прямо из машины. Раненое животное добили и потащили в лес. Бибиков застал силовиков за освежеванием.
«Когда нас заметили, один из охотников побежал к машине — заполнять лицензию на добычу. У них эти документы были, причем на разные районы Новосибирской области», — рассказал он.
Бибиков перечислил всех участников компании. Среди них оказались начальник тыла ОМВД по Купинскому району и бывший начальник Купинского отдела МВД. Первый в разговоре с корреспондентом НГС опроверг слова Бибикова и назвал их клеветой. Офицер заявил, что косуль они не гоняли на джипах. На ложь председатель общества якобы пошел из-за личных неприязненных отношений.