В Сибири общественник заявил на вооруженных силовиков, которые якобы на джипах гоняли косуль

Председатель районного общества охотников и рыболовов в Купинском районе Новосибирской области схлестнулся с местными силовиками. Владимир Бибиков заявил, что сотрудники МВД гоняли косуль на джипах, что запрещено. Убийство животных было санкционировано, а вот применение автомобилей нет. Об этом 2 декабря пишет NGS.

Охотоведы заметили внедорожники в трех километрах от села Куликовка 30 ноября. Об увиденном было доложено Бибикову. Приехав на место, он увидел знакомые ему лица.

«Приезжаю, вижу, как водители двух джипов пытаются из камыша на озере Боярка спрятавшихся косуль выкурить: один их пугает, второй стоит на стреме», — рассказал Бибиков.