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    Всё ради Италии. У россиянина нашли 16 фальшивых штампов в загранпаспорте

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    Гражданина России задержали за незаконное пребывание в Шенгенской зоне. Пограничники обнаружили в его паспорте 16 поддельных штампов. Об этом 2 декабря сообщают финские СМИ со ссылкой на погранслужбу.

    Подозрения вызвал мужчина на погранпункте Нуйямаа в Лаппенранте, когда проходил паспортный контроль. У него была французская виза, позволявшая находиться в Евросоюзе в течение 3 месяцев. Еще пограничники выявили 16 поддельных штампов, согласно которым россиянин якобы время от времени выезжал из Шенгенской зоны и возвращался обратно. На самом деле задержанный пробыл в Европе больше положенного срока на 38 дней.

    Мужчина рассказал, что сделал фальшивые штампы, чтобы провести больше времени в Европе. По его словам, он не хотел возвращаться в Россию и предпочел находиться в Италии.

    Россиянину запретили въезд в Шенген на два года.

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