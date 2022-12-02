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    Участок ЗСД закроют на две ночи, чтобы смонтировать многотонную конструкцию

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    Строительство развязки на две ближайшие ночи перекроет движение на Южном участке Западного скоростного диаметра Петербурга. Там будет работать тяжелый кран.

    С 23:00 2 декабря до 05:00 3 декабря и с 23:00 3 декабря до 05:00 4 декабря будет закрыто движение по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Благодатной улицы, сообщает 2 декабря пресс-служба «Магистрали северной столицы». При этом съезд с ЗСД на набережную при движении с севера, въезд с набережной на ЗСД в северном направлении, въезды на магистраль с Благодатной улицы в обоих направлениях и съезд с ЗСД со стороны южной развязки с КАД будут работать в штатном режиме. Также без ограничений будет осуществляться движение по магистрали в сторону севера города.

    На развязке ЗСД с «Широтной магистралью скоростного движения» (Витебской развязкой) будут монтировать пролетное строение над основным ходом Западного скоростного диаметра. Тяжелую металлоконструкцию будут собирать блоками и затем поднимать на опоры. Каждый блок весит не менее 45 тонн, и их предстоит поднять над многополосной трассой с удаленной точки. Для этого задействуют кран грузоподъёмностью в 500 тонн.

    На время работ водителей просят воспользоваться соседними съездами и альтернативными маршрутами по улично-дорожной сети Петербурга.

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