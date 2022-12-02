Участок ЗСД закроют на две ночи, чтобы смонтировать многотонную конструкцию

Строительство развязки на две ближайшие ночи перекроет движение на Южном участке Западного скоростного диаметра Петербурга. Там будет работать тяжелый кран.

С 23:00 2 декабря до 05:00 3 декабря и с 23:00 3 декабря до 05:00 4 декабря будет закрыто движение по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Благодатной улицы, сообщает 2 декабря пресс-служба «Магистрали северной столицы». При этом съезд с ЗСД на набережную при движении с севера, въезд с набережной на ЗСД в северном направлении, въезды на магистраль с Благодатной улицы в обоих направлениях и съезд с ЗСД со стороны южной развязки с КАД будут работать в штатном режиме. Также без ограничений будет осуществляться движение по магистрали в сторону севера города.