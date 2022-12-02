Власти Нью-Йорка ищут кровожадного «крысиного царя», который избавит город от хвостатой проблемы

Городские власти Нью-Йорка опубликовали вакансию директора по борьбе с грызунами, или «крысиного царя». Согласно объявлению, сотрудник должен быть высоко мотивирован и не лишен кровожадности, чтобы держать животных в узде. Об этом 2 декабря сообщает The Wall Street Journal.



Нью-Йорк пытается справиться с крысиной проблемой с 1700-х годов. Их топили в ведрах, ловили с помощью собак. Со временем методы становились современнее, но грызунам все нипочем. В мегаполисе нередко можно встретить крысу, которая грызет кусок пиццы или ползает по мусорному баку. В этом Нью-Йорк, безусловно, похож на Петербург.

