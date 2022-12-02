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    Власти Нью-Йорка ищут кровожадного «крысиного царя», который избавит город от хвостатой проблемы

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    Городские власти Нью-Йорка опубликовали вакансию директора по борьбе с грызунами, или «крысиного царя». Согласно объявлению, сотрудник должен быть высоко мотивирован и не лишен кровожадности, чтобы держать животных в узде. Об этом 2 декабря сообщает The Wall Street Journal.

    Нью-Йорк пытается справиться с крысиной проблемой с 1700-х годов. Их топили в ведрах, ловили с помощью собак. Со временем методы становились современнее, но грызунам все нипочем. В мегаполисе нередко можно встретить крысу, которая грызет кусок пиццы или ползает по мусорному баку. В этом Нью-Йорк, безусловно, похож на Петербург.

    Цели перед будущим «крысиным царем» стоят титанические. В городе порядка двух миллионов грызунов — по одному на каждых четырех жителей. Но и зарплата соответствующая — кандидатам обещают до 170 тысяч долларов, это больше, чем можно заработать в должности заместителя пресс-секретаря или генерального советника.

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