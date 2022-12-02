В Петербурге собирают новогодние подарки для пожилых горожан

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо» собирает к Новому году подарки для пожилых петербуржцев — для тех, кто живет самостоятельно, и тех, кто вынужден встречать праздник в стенах больниц.

Всего в фонде планируют собрать не менее 550 подарков, 300 из которых отправятся в больницы.

«Этот традиционный праздник очень важен для пожилых людей. Они хотят накрыть праздничный стол, позвать гостей и встретить Новый год с радостью. Но на пенсию в 12–13 тысяч рублей очень сложно купить что-то праздничное», — говорят в фонде.

Пожилым пациентам гериатрических отделений больниц, которые встретят праздники в палатах, подарят необходимые для них вещи, тёплые и уютные: футболки, полотенца, халаты, пижамы и пр.

«В основном это лежачие или маломобильные старички. Многие из них оставлены родственниками и живут там месяцами или даже годами. Наше внимание в праздничные дни поддержит пожилых людей, даст им почувствовать, что они не одни», — рассказали в «Долго и счастливо».



Подарки будут собирать до 20 декабря. Со списком необходимого можно ознакомиться в официальном паблике благотворительного фонда «Долго и счастливо».

