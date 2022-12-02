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    В Петербурге собирают новогодние подарки для пожилых горожан

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    Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо» собирает к Новому году подарки для пожилых петербуржцев — для тех, кто живет самостоятельно, и тех, кто вынужден встречать праздник в стенах больниц.

    Фото: предоставлено БФ «Долго и счастливо»
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    Всего в фонде планируют собрать не менее 550 подарков, 300 из которых отправятся в больницы.

    Пожилым людям, которые живут самостоятельно дома, подарят угощения и украшения для новогоднего стола.

    «Этот традиционный праздник очень важен для пожилых людей. Они хотят накрыть праздничный стол, позвать гостей и встретить Новый год с радостью. Но на пенсию в 12–13 тысяч рублей очень сложно купить что-то праздничное», — говорят в фонде.

    Пожилым пациентам гериатрических отделений больниц, которые встретят праздники в палатах, подарят необходимые для них вещи, тёплые и уютные: футболки, полотенца, халаты, пижамы и пр.

    «В основном это лежачие или маломобильные старички. Многие из них оставлены родственниками и живут там месяцами или даже годами. Наше внимание в праздничные дни поддержит пожилых людей, даст им почувствовать, что они не одни», — рассказали в «Долго и счастливо».

    Подарки будут собирать до 20 декабря. Со списком необходимого можно ознакомиться в официальном паблике благотворительного фонда «Долго и счастливо».

    Фото: предоставлено БФ «Долго и счастливо»

    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году. Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально незащищенных людей пожилого возраста.

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