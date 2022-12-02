Жизнь с Марусей не сложилась. В Петербурге рассмотрят дело о краже мечты

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже в отношении 33-летнего петербуржца. Минувшей осенью он прибрал к рукам чужую собаку. Об этом 2 декабря сообщает городское управление надзорного ведомства.



По версии следствия, 27 сентября обвиняемый с приятелем похитили джек-рассел-терьера, привязанного к ограждению у ТРК «Южный полюс». Злоумышленники отвязали собаку, которая, к слову, оказалась «девочкой», и пошли в сторону дома на проспекте Славы. На следующий день животное во время прогулки вырвалось от похитителя и убежало. Позднее его нашли прохожие и отыскали хозяйку.

