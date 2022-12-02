Пассажир угнал такси в Петербурге, устроил одно ДТП с полицией и во втором погиб сам, вылетев сквозь стекло

Смертельное ДТП стало финалом погони утром 2 декабря на Обводном канале в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», погиб угонщик. Он успел устроить две аварии.
Всё началось незадолго до 5 часов утра. Мужчина остановил такси «КИА К5», сел на переднее пассажирское сиденье. В дороге водитель понял, что пассажир неадекватен (предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения), попросил его выйти из машины. Мужчина отказывался. Тогда водитель вышел из салона, чтобы снаружи вытащить пассажира, а тот быстро пересел на водительское место, ударил по газам и уехал.
Таксист сообщил в полицию об угоне. Машину заметили быстро, сотрудники МВД организовали преследование. На Обводном в районе Рузовской улицы попытались блокироватьKIA, однако угонщик протаранил полицейский автомобиль и помчал дальше. Следующее ДТП произошло на пересечении Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного, по словам очевидцев, около 5:15. Такси столкнулось с «Шевроле Лачетти». Угонщик не был пристёгнут и от удара вылетел из салона сквозь ветровое стекло на асфальт. Он скончался на месте. Личность его устанавливается.
Очевидцы в группе ВК «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что погоня была со стрельбой. Руслан из «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» видел часть погони: «Таксиста остановили на встречке под железнодорожным мостом на Обводном, зажали в несколько машин (мы мимо как раз проезжали и видели). Через минут пять этот таксист пролетел мимо нас на красный на огромной скорости (филейная часть машины была уже разбита), и за ним целой вереницей куча полиции. Ну а дальше вы все видите».