Пассажир угнал такси в Петербурге, устроил одно ДТП с полицией и во втором погиб сам, вылетев сквозь стекло

Смертельное ДТП стало финалом погони утром 2 декабря на Обводном канале в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», погиб угонщик. Он успел устроить две аварии.



Всё началось незадолго до 5 часов утра. Мужчина остановил такси «КИА К5», сел на переднее пассажирское сиденье. В дороге водитель понял, что пассажир неадекватен (предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения), попросил его выйти из машины. Мужчина отказывался. Тогда водитель вышел из салона, чтобы снаружи вытащить пассажира, а тот быстро пересел на водительское место, ударил по газам и уехал.



Таксист сообщил в полицию об угоне. Машину заметили быстро, сотрудники МВД организовали преследование. На Обводном в районе Рузовской улицы попытались блокироватьKIA, однако угонщик протаранил полицейский автомобиль и помчал дальше. Следующее ДТП произошло на пересечении Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного, по словам очевидцев, около 5:15. Такси столкнулось с «Шевроле Лачетти». Угонщик не был пристёгнут и от удара вылетел из салона сквозь ветровое стекло на асфальт. Он скончался на месте. Личность его устанавливается.