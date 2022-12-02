Опрошенные россияне назвали достойный размер пенсии

Опрошенные россияне считают достойной пенсию в размере 46 тысяч рублей в месяц, запросы к уровню пенсии выросли на 7,9 %. Об этом говорится в результатах исследований сервиса Superjob, передает 2 декабря ТАСС.

В опросе принимали участие 1 600 респондентов со всех округов страны. Средняя оценка достойной пенсии россиянами — 46,4 тысячи рублей. Мужчины назвали приемлемой сумму в 47,2 тысячи рублей, а женщины — 45,5 тысячи рублей.

«Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных», — говорится в исследовании.

Наиболее высокий уровень запросов среди жителей Москвы (50,8 тысячи рублей) и Санкт-Петербурга (48,2 тысячи рублей).