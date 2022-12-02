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    Актёр из «Зелёной книги» и «Клана Сопрано» найден мёртвым. Его не могли опознать три дня

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    В Нью-Йорке скончался 60-летний Фрэнк Валлелонга — актёр, снявшийся в фильме «Зелёная книга», и сын главного героя книги, по которой снята картина. Полиция опознала тело найденного на улице мужчины и установила личность. Об этом 1 декабря сообщило издание Deadline.

    Тело обнаружили в Бронксе (район Нью-Йорка) около завода по производству листового металла ещё 28 ноября, в понедельник. До четверга оно оставалось неопознанным. Следов насильственной смерти и внешних повреждений на теле не найдено. Одна из версий — передозировка. В рамках расследования полиция возбудила дело о сокрытии тела и задержала 35-летнего местного жителя.

    «Зелёная книга» рассказывает о приключениях итало-американского вышибалы Фрэнка Валлелонги по кличке Тони Болтун, который становится водителем чернокожего пианиста. Фрэнк Валлелонга-младший сыграл там своего дядю Руди. Кроме того, отец и сын Валлелонги снимались в сериале «Клан Сопрано».

    У Фрэнка Валлелонги остались жена и сын.

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