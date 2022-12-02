Reuters: G7 «очень близка» к соглашению об ограничении цены на российскую нефть

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) «очень близки» к согласованию ограничения цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Также предусмотрен и механизм корректировки цены — для удержания предела на уровне 5 % ниже рыночной цены. Об этом 2 декабря пишет агентство Reuters cо ссылкой на высокопоставленного представителя коалиции.

Страны должны договориться о потолке цены на российскую нефть в ближайшие дни. Самое позднее, по его словам, — в понедельник, 5 декабря.

Как говорится в публикации, чиновники G7 находятся в тесном контакте с рынком по вопросу введения ограничения цены и «довольны» механизмом, направленным на ограничения доходов России от поставок.