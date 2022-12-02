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    Airbus намерен отказаться от российского титана через несколько месяцев

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    Авиакомпания Airbus планирует в скором времени отказаться от поставок титана из России. Об этом, как передаёт Reuters, заявил 1 декабря исполнительный директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн.

    «Это вопрос месяцев, а не лет», — отметил Шолхорн.

    Россия является крупнейшим производителем титана, который ценится за его прочность по отношению к весу и используется в основном в авиационных двигателях. На него не распространяются введённые Евросоюзом санкции.

    В Airbus сообщают о поисках альтернативных источников поставок. Его конкурент Boeing заявил, что уже прекратил закупать титан в РФ.

    По словам источников в отрасли, компания расширила закупки в США и Японии. При этом сертификация новых поставщиков может занять годы.

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