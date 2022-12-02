Airbus намерен отказаться от российского титана через несколько месяцев

Авиакомпания Airbus планирует в скором времени отказаться от поставок титана из России. Об этом, как передаёт Reuters, заявил 1 декабря исполнительный директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн.



«Это вопрос месяцев, а не лет», — отметил Шолхорн.



Россия является крупнейшим производителем титана, который ценится за его прочность по отношению к весу и используется в основном в авиационных двигателях. На него не распространяются введённые Евросоюзом санкции.



В Airbus сообщают о поисках альтернативных источников поставок. Его конкурент Boeing заявил, что уже прекратил закупать титан в РФ.

