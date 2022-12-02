Сенаторы Совфеда предлагают конфисковывать машины у нелегальных перевозчиков

Сенаторы предложили Минтрансу рассмотреть вопрос об ужесточении наказаний за нелегальные перевозки пассажиров и багажа. Среди предложенных мер — конфискация «орудия» правонарушения, то есть автомобилей. Об этом, как передаёт 2 декабря РИА Новости, говорится в рекомендациях комитета по экономполитике Совета Федерации по итогам круглого стола, посвященного противодействию нелегальным перевозкам.



Кроме того, сенаторы поддержали инициативу комтранса Петербурга о прояснении в законодательстве определения «регулярная перевозка пассажиров и багажа». Также они рекомендуют обязать владельцев транспортной инфраструктуры (например, вокзалов) открывать отдельный счёт, предназначенный для взаимодействия с перевозчиками, и запретить направлять деньги от продажи билетов на иные расходы (кроме своего вознаграждения).

