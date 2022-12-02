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    Сенаторы Совфеда предлагают конфисковывать машины у нелегальных перевозчиков

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    Сенаторы предложили Минтрансу рассмотреть вопрос об ужесточении наказаний за нелегальные перевозки пассажиров и багажа. Среди предложенных мер — конфискация «орудия» правонарушения, то есть автомобилей. Об этом, как передаёт 2 декабря РИА Новости, говорится в рекомендациях комитета по экономполитике Совета Федерации по итогам круглого стола, посвященного противодействию нелегальным перевозкам.

    Кроме того, сенаторы поддержали инициативу комтранса Петербурга о прояснении в законодательстве определения «регулярная перевозка пассажиров и багажа». Также они рекомендуют обязать владельцев транспортной инфраструктуры (например, вокзалов) открывать отдельный счёт, предназначенный для взаимодействия с перевозчиками, и запретить направлять деньги от продажи билетов на иные расходы (кроме своего вознаграждения).

    Среди прочих рекомендаций — продление срока действия водительских карт для тахографов и средств криптографической защиты информации (основные комплектующие тахографов) с 3 до 5 лет.

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