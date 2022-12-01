СКА в овертайме вырвал победу у «Северстали»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали». Встреча проходила 1 декабря в Петербурге.



Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0). Голы за СКА забили Александр Никишин (23 и 61 минуты), Никита Комаров (27), Дамир Жафяров (29). У «Северстали» отличились Даниил Вовченко (12), Робин Пресс (23) и Никита Рожков (46).

Для петербургского клуба эта победа стала 31-й в 39-ти матчах регулярного чемпионата. Следующим соперником СКА станет «Куньлунь». Игра пройдет 4 декабря в Балашихе.