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    СКА в овертайме вырвал победу у «Северстали»

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали». Встреча проходила 1 декабря в Петербурге.

    Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0). Голы за СКА забили Александр Никишин (23 и 61 минуты), Никита Комаров (27), Дамир Жафяров (29). У «Северстали» отличились Даниил Вовченко (12), Робин Пресс (23) и Никита Рожков (46).

    Для петербургского клуба эта победа стала 31-й в 39-ти матчах регулярного чемпионата. Следующим соперником СКА станет «Куньлунь». Игра пройдет 4 декабря в Балашихе.

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