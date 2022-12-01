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    В Музее Бродского продадут автографы Ахматовой и Цветаевой «музейного уровня»

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    Благотворительный аукцион, часть средств от которого будет передана Музею Бродского, проведет аукционный дом «Литфонд» в стенах музея 8 декабря. Информация об этом была опубликована 1 декабря в соцсетях музея.

    Среди лотов будущего аукциона: фотография Иосифа Бродского, его машинопись с рисунком из письма Татьяне Румянцевой, тетрадь Бродского из Норинской, редкие издания. Все герои аукциона — те, чьи вещи и подарки уйдут с молотка — так или иначе творчески или биографически связаны со знаменитым жильцом Дома Мурузи.

    Ставки принимаются онлайн на сайте «Литфонда», там же можно изучить лоты — например, развернутый автограф Марины Цветаевой, оставленный за два месяца до ее ухода — в этот день поэт впервые встретилась с Анной Ахматовой. Стоит пометка, что «экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня». Среди других топ-лотов — рукопись перевода Анны Ахматовой поэмы Цюй-Юань «Призывание души»; собственноручное письмо, машинопись и рисунки Иосифа Бродского, адресованные Танечке Румянцевой; пять фотографий Анны Ахматовой с автографом Михаилу Ардову; автограф Бориса Пастернака на его переводе «Ромео и Джульетты» Шекспира; рукописи Беллы Ахмадулиной.

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