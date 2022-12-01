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    Зеркало, немного музыки и не только. Лидеры Франции и США обменялись подарками

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    Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись презентами в ходе визита главы европейской страны в Вашингтон. Подарки вышли не только дорогими, но и значимыми. Об этом вечером 1 декабря сообщает РИА Новости.

    В частности, Макрон получил от Байдена зеркало, которое выполнено из дерева, собранного на территории Белого дома. Зеркало – не простое, это реплика коллекции резиденции президента США. Также глава Франции получил коллекцию винила с записями местных музыкантов и архивную копию патента первого фонографа (создан Томасом Эдисоном в 1877 году). Первая леди Франции получила в подарок эксклюзивное украшение из золота с изумрудом.

    Байден, в свою очередь, получил виниловую пластинку и компакт-диск с оригинальным саундтреком к фильму «Мужчина и женщина» 1966 года. Для семьи президента США этот фильм знаковый – вместе с супругой они смотрели его на первом свидании. Также Байден получил символическую чашу, свитер и часы французских брендов. Первой леди США подарили две книги: «Госпожа Бовари» Флобера и избранные сочинения Альбера Камю.

    Подарок достался и вице-президенту США Камале Харрис. Ей Макрон преподнес модель европейской ракеты-носителя Ariane 5, которую собирают во Франции.

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