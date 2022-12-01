Зеркало, немного музыки и не только. Лидеры Франции и США обменялись подарками

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись презентами в ходе визита главы европейской страны в Вашингтон. Подарки вышли не только дорогими, но и значимыми. Об этом вечером 1 декабря сообщает РИА Новости.



В частности, Макрон получил от Байдена зеркало, которое выполнено из дерева, собранного на территории Белого дома. Зеркало – не простое, это реплика коллекции резиденции президента США. Также глава Франции получил коллекцию винила с записями местных музыкантов и архивную копию патента первого фонографа (создан Томасом Эдисоном в 1877 году). Первая леди Франции получила в подарок эксклюзивное украшение из золота с изумрудом.