    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    780мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.15eur63.83

    Как распрощаться с долгами? Отвечает «Водоканал» и предлагает акцию

    300
    обсудить

    Петербургский «Водоканал» объявляет акцию: до Нового года долги можно будет оплатить без штрафных пени. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

    «Акция «В Новый год без долгов» действует для потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах и для собственников жилых домов, которые заключили договор с предприятием», – говорится в публикации.

    Речь идет о долгах за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению не только за текущий год – пени не начислят и за более старые. Квитанции с информацией об акции жители Петербурга и области получат в декабре.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close