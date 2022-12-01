Как распрощаться с долгами? Отвечает «Водоканал» и предлагает акцию

Петербургский «Водоканал» объявляет акцию: до Нового года долги можно будет оплатить без штрафных пени. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба предприятия.



«Акция «В Новый год без долгов» действует для потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах и для собственников жилых домов, которые заключили договор с предприятием», – говорится в публикации.



Речь идет о долгах за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению не только за текущий год – пени не начислят и за более старые. Квитанции с информацией об акции жители Петербурга и области получат в декабре.

