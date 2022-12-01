Под Краснодаром задержали мужчину, в котором видят телефонного мошенника. Он был правдоподобен в двух ролях

В городе Горячий Ключ под Краснодаром задержали 30-летнего мужчину по делу о телефонном мошенничестве. Он настолько преуспел в этом деле, что не нуждался в помощи напарников и делал всё самостоятельно. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
По материалам дела, ранее фигурант отбывал наказание в Новосибирской области из-за аналогичного правонарушения. Освободившись, он якобы придумал другой способ обмана. Случайным набором цифр он дозванивался до жителей Сахалинской области или Томска, а дальше всё зависело от возраста собеседника.
«Если ему отвечал пожилой человек, то он говорил, изменяя и приглушая свой голос, и строил диалог так, что собеседник думал, будто ему звонит его родственник, который стал виновником аварии с пострадавшими», — рассказали в ведомстве.
После этого он начинал говорить естественным голосом и представлялся сотрудником полиции. Для разрешения проблем близкого человека мужчина предлагал пенсионерам перевести деньги по названным реквизитам.
Так, в течение года ему удалось обмануть 16 человек. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.
Известно, что фигурант пытался скрыться от правоохранителей — из Новосибирской области перебрался в Краснодарский край, но это не помогло. Сахалинские оперативники выехали в служебную командировку и задержали его в городе Горячий Ключ.
Мужчине предъявили обвинение в 16 эпизодах мошенничества. Уголовное дело направили в суд.