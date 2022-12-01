Под Краснодаром задержали мужчину, в котором видят телефонного мошенника. Он был правдоподобен в двух ролях

В городе Горячий Ключ под Краснодаром задержали 30-летнего мужчину по делу о телефонном мошенничестве. Он настолько преуспел в этом деле, что не нуждался в помощи напарников и делал всё самостоятельно. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.



По материалам дела, ранее фигурант отбывал наказание в Новосибирской области из-за аналогичного правонарушения. Освободившись, он якобы придумал другой способ обмана. Случайным набором цифр он дозванивался до жителей Сахалинской области или Томска, а дальше всё зависело от возраста собеседника.

