Ночью разведут Володарский мост, чтобы выпустить запоздавшие суда

В ночь с 1 на 2 декабря в Петербурге разведут Володарский мост. По реке проведут суда, которые из-за погодных условий на успели пройти акваторию Невы.

Время технологической разводки Володарского моста будет соответствовать графику навигации 2022 года, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Согласно ему, переправа разводится с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45. Однако осуществлять разводку и наводку моста могут в рамках этого промежутка, но не обязательно в точно указанное время.