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    Ночью разведут Володарский мост, чтобы выпустить запоздавшие суда

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    В ночь с 1 на 2 декабря в Петербурге разведут Володарский мост. По реке проведут суда, которые из-за погодных условий на успели пройти акваторию Невы.

    Время технологической разводки Володарского моста будет соответствовать графику навигации 2022 года, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Согласно ему, переправа разводится с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45. Однако осуществлять разводку и наводку моста могут в рамках этого промежутка, но не обязательно в точно указанное время.

    Напомним, что 30 ноября в Петербурге завершился сезон навигации 2022 года. Теперь переправы не будут разводить регулярно, но могут проводить технологические разводки для обслуживания конструкций и оборудования.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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