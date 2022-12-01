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    Умер бывший командующий войсками ЛенВО Валентин Бобрышев

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    Ушел из жизни генерал армии Валентин Бобрышев, ему было 77 лет. Об этом 1 декабря сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Генерал армии Бобрышев Валентин Сергеевич
    Генерал армии Бобрышев Валентин СергеевичФото: Клуб военачальников Российской Федерации
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    «Валентин Сергеевич пользовался огромным уважением в Вооруженных Силах. Боевой офицер, прошедший все ступени воинской службы, в трудные годы он многое сделал для укрепления боеготовности нашей армии», — пишет глава города.

    Бобрышев служил в Советской армии с 1966 года. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова, а в 1983 году — Военную академию Генштаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова. С августа 1991 года занимал пост начальника штаба Прибалтийского военного округа. В 1995 году возглавлял Коллективные миротворческие силы СНГ в Таджикистане.

    С 1997-го по 2005 год он командовал войсками Ленинградского военного округа. Этот пост он занял после гибели в авиакатастрофе предыдущего командующего ЛенВО Сергея Селезнева. В 2005 году, как писала «Фонтанка», Бобрышев ушел в отставку «в связи с наступлением пенсионного возраста».

    Награжден орденами «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, орденом Почета, имеет награды общественных организаций.

    Генерал армии Бобрышев Валентин Сергеевич
    Генерал армии Бобрышев Валентин СергеевичФото: Клуб военачальников Российской Федерации

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