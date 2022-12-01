Без сигарет и «электронки». Сотни тысяч пачек не увидят покупателя после визита петербургских полицейских к табачным дельцам

Иностранца и двух жительниц Петербурга ждало неприятное знакомство с Уголовным кодексом после визита полиции на подпольный табачный склад. Подробности 1 декабря рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД вместе с коллегами пресекли использование поддельных акцизных марок для маркировки табачной продукции. При обысках в местах хранения и сбыта товара было обнаружено более 360 тысяч пачек и 24 тысяч банок трубочного и кальянного табака, свыше 74 тонн табачного сырья, семь тысяч литров ароматизаторов, жидкости для электронных сигарет и порядка пяти тысяч специальных (акцизных) марок с признаками подделки.
По предварительным данным, сомнительное «добро» продавали оптовым покупателям и через специализированные магазины.
Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Одного из задержанных суд отправил под домашний арест, другим избрали меру в виде запрета определенных действий, также они получили подписки о невыезде и надлежащем поведении.