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    РБК: Руководителем «Почты России» станет главный по лотереям

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    Гендиректором «Почты России» станет Михаил Волков, который занимает пост главы «Национальной лотереи». Об этом 1 декабря пишет РБК со ссылкой на директиву правительства, подписанную вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    Издание отмечает, что согласование кабмином кандидатуры Волкова подтвердили федеральный чиновник и источник, близкий к компании.

    Действующий глава «Почты России» Максим Акимов, по данным собеседника РБК, решил уйти из компании «по личным мотивам», чтобы иметь «больше свободного времени».

    «Коммерсант» в октябре писал, что правительство давно обсуждало возможность смены гендиректора «Почты России». По данным источника газеты, на решение повлиял «набор факторов, в том числе плохие финансовые показатели компании».

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