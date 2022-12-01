РБК: Руководителем «Почты России» станет главный по лотереям

Гендиректором «Почты России» станет Михаил Волков, который занимает пост главы «Национальной лотереи». Об этом 1 декабря пишет РБК со ссылкой на директиву правительства, подписанную вице-премьером Дмитрием Григоренко.
Издание отмечает, что согласование кабмином кандидатуры Волкова подтвердили федеральный чиновник и источник, близкий к компании.
Действующий глава «Почты России» Максим Акимов, по данным собеседника РБК, решил уйти из компании «по личным мотивам», чтобы иметь «больше свободного времени».
«Коммерсант» в октябре писал, что правительство давно обсуждало возможность смены гендиректора «Почты России». По данным источника газеты, на решение повлиял «набор факторов, в том числе плохие финансовые показатели компании».