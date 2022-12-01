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    Доля долларов и евро в безналичном обмене валюты сократилась к ноябрю в три раза

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    Доля долларов и евро в безналичных конверсионных операциях сократилась с начала года в три раза: с 90% до 37%, подсчитали в ВТБ. На первое место вышла китайская валюта — юань, в несколько раз вырос спрос на валюты соседних государств: казахстанский тенге, белорусский рубль, армянский драм, азербайджанский манат.

    Еще по итогам первого полугодия доля евро и долларов в общем объеме безналичной покупки валюты составляла 91% — спрос на них был высоким, достигая в пиковые февраль, май и июнь 98%. Но уже в июле вырос спрос на валюты стран СНГ и юани. Все второе полугодие тренд только нарастал, и в результате в ноябре доля долларов и евро сократилась уже до 37%.

    «С июля китайский юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате и в третьем квартале достиг 80% в объеме всех операций, — прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ. — В ноябре его доля скорректировалась до 50% по объему сделок, менее 40% занимают доллары и евро, порядка 10% приходится на валюты других стран. Интерес к национальным валютам соседних стран в основном связан с ростом числа исходящих переводов».

    По его словам, дополнительным фактором спроса стало расширение списка валютных пар. Так, в ноябре состоялись первые транзакции розничных клиентов с вьетнамскими донгами.

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