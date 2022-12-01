Доля долларов и евро в безналичном обмене валюты сократилась к ноябрю в три раза

Доля долларов и евро в безналичных конверсионных операциях сократилась с начала года в три раза: с 90% до 37%, подсчитали в ВТБ. На первое место вышла китайская валюта — юань, в несколько раз вырос спрос на валюты соседних государств: казахстанский тенге, белорусский рубль, армянский драм, азербайджанский манат.

Еще по итогам первого полугодия доля евро и долларов в общем объеме безналичной покупки валюты составляла 91% — спрос на них был высоким, достигая в пиковые февраль, май и июнь 98%. Но уже в июле вырос спрос на валюты стран СНГ и юани. Все второе полугодие тренд только нарастал, и в результате в ноябре доля долларов и евро сократилась уже до 37%.