«В 90-е все разваливалось». Путин уверен, что Россия может совершить скачок в науке

Россия может совершить большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу. Об этом 1 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.



По его словам, фундаментальные, базовые основы образования и науки в стране «являются очень мощными». Переход к новому уровню технологического развития является для России едва ли не самой главной задачей.



Президент обратился и к прошлому. Он напомнил, что в девяностые годы прошлого века Россия столкнулась с проблемами. «Все разваливалось — наука разваливалась, в образовании возникли проблемы. Но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось», — добавил он.

