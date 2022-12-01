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    «В 90-е все разваливалось». Путин уверен, что Россия может совершить скачок в науке

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    Россия может совершить большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу. Об этом 1 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

    По его словам, фундаментальные, базовые основы образования и науки в стране «являются очень мощными». Переход к новому уровню технологического развития является для России едва ли не самой главной задачей.

    Президент обратился и к прошлому. Он напомнил, что в девяностые годы прошлого века Россия столкнулась с проблемами. «Все разваливалось — наука разваливалась, в образовании возникли проблемы. Но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось», — добавил он.

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