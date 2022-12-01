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    «Звери» и «Царская прививка» перекроют улицы в Петербурге

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    В первые выходные декабря движение на Крестовском острове перекроют для проведения музыкального концерта, а в центре Петербурга водителей потеснят киносъемки. Об этом 1 декабря предупреждает пресс-служба городского комитета по транспорту.

    В субботу, 3 декабря, на стадионе «Газпром Арена» пройдет концерт группы «Звери». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта:

    • с 1:00 до 23:59 — на улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовском проспекте в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее и Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее;
    • с 16:00 до 23:59 — на Рюхиной улице от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта, набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги и Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;
    • с 16:00 до 23:00 — на Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

    Помимо этого, с часа ночи до 23:59 будет запрещено парковаться на набережной Гребного канала, в Бодровом переулке, на Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Южной и Северних дорогах, Морском проспекте от Динамовской улицы до Рюхиной улицы, Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и нечетной стороне улицы Савиной.

    В воскресенье, 4 декабря, с полуночи до 23:59 запретят парковаться на участках улицы Достоевского от Кузнечного переулка до Малой Московской улицы и Кузнечного переулка от дома 8 до улицы Достоевского. Там будут снимать художественный фильм «Царская прививка» о пандемии оспы в эпоху Екатерины II.

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