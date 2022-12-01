«Звери» и «Царская прививка» перекроют улицы в Петербурге

В первые выходные декабря движение на Крестовском острове перекроют для проведения музыкального концерта, а в центре Петербурга водителей потеснят киносъемки. Об этом 1 декабря предупреждает пресс-служба городского комитета по транспорту.



В субботу, 3 декабря, на стадионе «Газпром Арена» пройдет концерт группы «Звери». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта: