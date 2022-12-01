Ипотечный платеж на первичном рынке оказался на 46% ниже, чем на вторичном

В ноябре ипотечный платеж при покупке строящегося жилья был на 46% ниже, чем за аналогичную квартиру на вторичном рынке, даже при условии дисконта на нее.



Как отмечают в Консалтинговом центре «Петербургской Недвижимости», причиной такой разницы стали более низкие ставки по ипотеке для объектов на стадии строительства.



— Доступность жилья сегодня определяется размером ежемесячного платежа по ипотеке, — подчеркнули специалисты «Петербургской Недвижимости». — В этом отношении предложения на вторичном рынке проигрывают строящимся объектам, на которые все еще действует ипотека с господдержкой и субсидированные ставки.