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    Ипотечный платеж на первичном рынке оказался на 46% ниже, чем на вторичном

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    В ноябре ипотечный платеж при покупке строящегося жилья был на 46% ниже, чем за аналогичную квартиру на вторичном рынке, даже при условии дисконта на нее.

    Как отмечают в Консалтинговом центре «Петербургской Недвижимости», причиной такой разницы стали более низкие ставки по ипотеке для объектов на стадии строительства.

    — Доступность жилья сегодня определяется размером ежемесячного платежа по ипотеке, — подчеркнули специалисты «Петербургской Недвижимости». — В этом отношении предложения на вторичном рынке проигрывают строящимся объектам, на которые все еще действует ипотека с господдержкой и субсидированные ставки.

    Аналитик отметили, что тенденция будет сохраняться до конца действия льготных программ, то есть до конца 2022 года.

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