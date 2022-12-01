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    В Черкесске задержали двух «геологов». Они оставляли в тайниках камни с запрещённым

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    Полицейские в Черкесске остановили машину, в салоне которой лежали больше полусотни «камней». Нестандартной находке нашлось тривиальное объяснение. О произошедшем 1 декабря рассказали в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

    Фото: интернет-портал «МВД-МЕДИА»
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    Силовики узнали, что 30-летний и 26-летний жители Пятигорска могут быть причастны к незаконному обороту запретных веществ. Информация подтвердилась, когда их машину остановили. Внутри нашли 4 тыс. капсул в полимерных пакетах и 54 округлых предмета, замаскированных под горные породы.

    Такая изощрённость потребовалась «геологам», чтобы товары не обращали на себя внимания, когда их оставляют на улице. Оперативники нашли три тайника, которые злоумышленники успели оборудовать до задержания.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по третьей части 234 статьи УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Фигурантов заключили под стражу.

    Фото: интернет-портал «МВД-МЕДИА»

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