    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -5

    0 м/с, штиль

    780мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.88eur63.05

    Учёные смоделировали «кротовую нору», но человека и животное через неё пока не отправить

    1479
    3 комментария

    При помощи квантового компьютера учёные смоделировали две крошечные чёрные дыры и передали сообщение между ними через нечто похожее на туннель в пространстве-времени. Об этом 1 декабря сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование в журнале Nature.

    Согласно полученным данным, возникла проходимая червоточина, однако разрыва ткани пространства и времени в ходе эксперимента не было. Соавтор работы — физик из Калифорнийского технологического института Мария Спиропулу назвала её «кротовая нора-ребёнок». Она надеется шаг за шагом прийти к «червоточине-взрослому».

    Эксперты отметили, что физическая червоточина на самом деле не была создана, но добавили, что в будущем такое возможно.

    Физик из Массачусетского технологического института Дэниел Харлоу заявил New York Times, что эксперимент был основан на моделировании, которое было настолько простым, что его с таким же успехом можно было совершить на бумаге.

    «Это не учит нас о квантовой гравитации ничему из того, что мы не знали. С другой стороны, я думаю, что это захватывающее техническое достижение, потому что если мы не можем сделать даже этого (а до сих пор мы не могли), то моделирование более интересных теорий квантовой гравитации, безусловно, исключено», — сказал Харлоу.

    Авторы исследования ясно дали понять, что учёные далеки от возможности отправлять через такой портал людей или других живых существ. Но всё впереди.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close