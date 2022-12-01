Учёные смоделировали «кротовую нору», но человека и животное через неё пока не отправить

При помощи квантового компьютера учёные смоделировали две крошечные чёрные дыры и передали сообщение между ними через нечто похожее на туннель в пространстве-времени. Об этом 1 декабря сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование в журнале Nature.

Согласно полученным данным, возникла проходимая червоточина, однако разрыва ткани пространства и времени в ходе эксперимента не было. Соавтор работы — физик из Калифорнийского технологического института Мария Спиропулу назвала её «кротовая нора-ребёнок». Она надеется шаг за шагом прийти к «червоточине-взрослому».

Эксперты отметили, что физическая червоточина на самом деле не была создана, но добавили, что в будущем такое возможно. Физик из Массачусетского технологического института Дэниел Харлоу заявил New York Times, что эксперимент был основан на моделировании, которое было настолько простым, что его с таким же успехом можно было совершить на бумаге.

«Это не учит нас о квантовой гравитации ничему из того, что мы не знали. С другой стороны, я думаю, что это захватывающее техническое достижение, потому что если мы не можем сделать даже этого (а до сих пор мы не могли), то моделирование более интересных теорий квантовой гравитации, безусловно, исключено», — сказал Харлоу.