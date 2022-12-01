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    В Подмосковье горит цех по производству пластика. На видео чёрный дым, расчертивший небо

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    Небо в подмосковном Раменском затянуло дымом от пожара. Расчёты борются с огнём на 450 квадратных метрах.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, за полчаса до полудня 1 декабря оперативно-дежурная смена получила сигнал о пожаре на Центральной улице, 167г, в городском округе «Раменский». Горит складское помещение. На место выехали три расчёта.

    MSK1.RU уточняет, что в Раменском тушат цех по производству пластика, пламя распространилось на 450 квадратных метров.

    «Знатно горит», — комментируют проезжающие мимо автомобилисты.

    Ближе к 2 часам дня пожарные отчитались о ликвидации открытого горения. По данным спасателей, пострадавших из-за возгорания не обнаружено.

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