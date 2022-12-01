Более 1 тыс. управленческих решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР

За два года работы на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР) было принято более 1 000 управленческих решений. Об этом сообщил 1 декабря зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



«За 2 года работы Центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более 1 000 управленческих решений в самых разных сферах — ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», — уточнил, в частности, он.

