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    Более 1 тыс. управленческих решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР

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    За два года работы на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР) было принято более 1 000 управленческих решений. Об этом сообщил 1 декабря зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

    «За 2 года работы Центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более 1 000 управленческих решений в самых разных сферах — ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», — уточнил, в частности, он.

    Напомним, что ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента РФ Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО «Диалог Регионы». В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.

    При этом Центры управления регионами работают не только в субъектах РФ, но и в 530 муниципальных образованиях России. К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысячи пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

    Важность работы с обратной связью возведена в ранг ключевых показателей эффективности органов власти. Так, уже в ряде регионов зарплата госслужащих коррелирует с показателями качества и скорости ответов гражданам.

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