Более 1 тыс. управленческих решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР

За два года работы на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР) было принято более
«За 2 года работы Центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более
Напомним, что ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента РФ Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО «Диалог Регионы». В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.
При этом Центры управления регионами работают не только в субъектах РФ, но и в 530 муниципальных образованиях России. К системе мониторинга ЦУР подключено около
Важность работы с обратной связью возведена в ранг ключевых показателей эффективности органов власти. Так, уже в ряде регионов зарплата госслужащих коррелирует с показателями качества и скорости ответов гражданам.