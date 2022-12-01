Во всем виноват комар. Неожиданная находка в щеке женщины удивила медиков в Подмосковье

С жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки в Люберецкую больницу обратилась 51-летняя женщина. Медики заподозрили доброкачественную опухоль и решили удалить утолщение, но нашли там только лишь 12-сантиметрового гельминта. Об этом 1 декабря рассказал подмосковный минздрав.

«Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили в толще щеки головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения — постоянный зуд», — рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

Медики удалили из щеки капсулу и вытащили червя длиной 12 сантиметров, а затем наложили швы. Хирург Гревцев признался, что это первый случай за все 10 лет его практики.

Как сообщает ведомство, глист появился из-за укуса самого обычного комара, инфицированного гельминтозом (его распространяют домашние животные).