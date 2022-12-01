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    Во всем виноват комар. Неожиданная находка в щеке женщины удивила медиков в Подмосковье

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    С жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки в Люберецкую больницу обратилась 51-летняя женщина. Медики заподозрили доброкачественную опухоль и решили удалить утолщение, но нашли там только лишь 12-сантиметрового гельминта. Об этом 1 декабря рассказал подмосковный минздрав.

    Фото: Минздрав Московской области
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    «Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили в толще щеки головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения — постоянный зуд», — рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

    Медики удалили из щеки капсулу и вытащили червя длиной 12 сантиметров, а затем наложили швы. Хирург Гревцев признался, что это первый случай за все 10 лет его практики.

    Как сообщает ведомство, глист появился из-за укуса самого обычного комара, инфицированного гельминтозом (его распространяют домашние животные).

    Сейчас женщину уже выписали домой. Она чувствует себя хорошо. Медики призвали при любых изменениях в организме обращаться к специалистам, а также мыть руки.

    Фото: Минздрав Московской области

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