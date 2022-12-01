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    Центр «Э» задержал квартет иностранцев за похищение «брата». Из него выбивали миллионы и позорили на видео

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    Следственный комитет возбудил дело о похищении человека после рассказа приезжего о принудительной экскурсии по Петербургу, которую ему устроили свои же. Требовали шесть миллионов и предлагали откупиться от бесчестья.

    Следственный комитет России по г. Санкт-Петербургу

    В четверг сотрудники Центра «Э» полицейского главка совместно с СК и при поддержке СОБР Росгвардии собрали подозреваемых по разным адресам в городе и области, стало известно «Фонтанке» 1 декабря.

    Четверым уроженцам Таджикистана вменяют похищение и разбойное нападение на соотечественника. По материалам дела, 24 октября 28-летнего приезжего затолкали в серый «Рено», прокатили по городу и вывезли в область.

    Похитители требовали 6 миллионов рублей и не скупились на угрозы. Мужчину били, пугали пистолетом, ножом и бесчестьем. По информации «Фонтанки», преступники вынудили жертву на камеру солгать о собственной ориентации и пообещали ославить на весь Интернет.

    «Потерпевший, опасаясь реальности осуществления угроз, сообщил о наличии у него денежных средств в размере 800 тысяч рублей. После этого подозреваемые доставили мужчину к одному из домов по 10-й Красноармейской улице, где он смог покинуть салон автомобиля под обманным предлогом», — рассказали в петербургском СК.

    Преступники остались не с пустыми руками. За время поездки, по данным следствия, они успели отобрать у пассажира телефон, часы, паспорт и перевести с его карты 3,5 тысячи рублей.

    Шансов найти подозреваемых по горячим следам у сотрудников правоохранительных органов не было. Мужчина переживал стресс и обратился в полицию только через две недели после случившегося.

    Судя по опубликованному СК видео, как минимум один из задержанных своей роли не отрицает. «За наказание человека», — отвечает он на традиционный вопрос, за что задержан, и рассказывает, как выброшенный чужой телефон случайным образом появился у сожительницы.

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