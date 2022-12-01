Центр «Э» задержал квартет иностранцев за похищение «брата». Из него выбивали миллионы и позорили на видео

Следственный комитет возбудил дело о похищении человека после рассказа приезжего о принудительной экскурсии по Петербургу, которую ему устроили свои же. Требовали шесть миллионов и предлагали откупиться от бесчестья.

Следственный комитет России по г. Санкт-Петербургу

В четверг сотрудники Центра «Э» полицейского главка совместно с СК и при поддержке СОБР Росгвардии собрали подозреваемых по разным адресам в городе и области, стало известно «Фонтанке» 1 декабря. Четверым уроженцам Таджикистана вменяют похищение и разбойное нападение на соотечественника. По материалам дела, 24 октября 28-летнего приезжего затолкали в серый «Рено», прокатили по городу и вывезли в область.

Похитители требовали 6 миллионов рублей и не скупились на угрозы. Мужчину били, пугали пистолетом, ножом и бесчестьем. По информации «Фонтанки», преступники вынудили жертву на камеру солгать о собственной ориентации и пообещали ославить на весь Интернет.

«Потерпевший, опасаясь реальности осуществления угроз, сообщил о наличии у него денежных средств в размере 800 тысяч рублей. После этого подозреваемые доставили мужчину к одному из домов по 10-й Красноармейской улице, где он смог покинуть салон автомобиля под обманным предлогом», — рассказали в петербургском СК. Преступники остались не с пустыми руками. За время поездки, по данным следствия, они успели отобрать у пассажира телефон, часы, паспорт и перевести с его карты 3,5 тысячи рублей. Шансов найти подозреваемых по горячим следам у сотрудников правоохранительных органов не было. Мужчина переживал стресс и обратился в полицию только через две недели после случившегося.