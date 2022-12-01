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    К началу зимы на утилизацию в Петербурге вывезли 1300 кубометров снега

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Комитет по благоустройству Петербурга подвел «снежный» итог осени. Для зимней обработки улиц в Петербурге заготовили более 60 тысяч тонн соли и 90 с лишним тысяч тонн песка.

    С начала снежного периода до конца ноября дорожные предприятия Петербурга отправили на утилизацию более 1300 кубометров снега, сообщает 1 декабря пресс-служба комитета. К зиме в городе подготовили 1613 машин уборочной техники, в хранилища завезли 63 тысячи тонн соли и 92 тысячи тонн песка. На случай залповых снегопадов дополнительно смогут привлечь до тысячи дворников и более 400 машин вместе с механизаторами.

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    В первый день зимы петербургские улицы убирают 695 единиц техники и 904 дворника. Еще 272 машины и 942 специалиста приводят в порядок зеленые насаждения.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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