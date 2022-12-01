К началу зимы на утилизацию в Петербурге вывезли 1300 кубометров снега

Комитет по благоустройству Петербурга подвел «снежный» итог осени. Для зимней обработки улиц в Петербурге заготовили более 60 тысяч тонн соли и 90 с лишним тысяч тонн песка.

С начала снежного периода до конца ноября дорожные предприятия Петербурга отправили на утилизацию более 1300 кубометров снега, сообщает 1 декабря пресс-служба комитета. К зиме в городе подготовили 1613 машин уборочной техники, в хранилища завезли 63 тысячи тонн соли и 92 тысячи тонн песка. На случай залповых снегопадов дополнительно смогут привлечь до тысячи дворников и более 400 машин вместе с механизаторами.