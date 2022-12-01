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    «Для социальной стабильности». Смольный решил не повышать плату за аренду городской земли в 2023 году

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    Власти Петербурга решили не индексировать ставки для арендаторов городской земли, следует из проекта постановления, опубликованного 1 декабря на портале антикоррупционной экспертизы.

    Как следует из документа, с 1 января 2023 года коэффициент динамики рынка, умножение которого на базовую ставку определяет размер арендной платы, останется на уровне 2022 года — 1,24.

    «В настоящее время в условиях внешнего санкционного давления на рынке аренды земельных участков наблюдается снижение деловой активности и превалирующее число закрытий бизнеса, расположенного на арендуемых земельных участках, в связи с чем не прогнозируется положительная динамика рынка продаж и аренды недвижимости», — говорится в документе.

    Отказ от повышения коэффициента «позволит сохранить социальную стабильность в условиях внешнего санкционного давления и поддержать предпринимателей», отмечается в пояснительной записке.

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