«Для социальной стабильности». Смольный решил не повышать плату за аренду городской земли в 2023 году

Власти Петербурга решили не индексировать ставки для арендаторов городской земли, следует из проекта постановления, опубликованного 1 декабря на портале антикоррупционной экспертизы.



Как следует из документа, с 1 января 2023 года коэффициент динамики рынка, умножение которого на базовую ставку определяет размер арендной платы, останется на уровне 2022 года — 1,24.



«В настоящее время в условиях внешнего санкционного давления на рынке аренды земельных участков наблюдается снижение деловой активности и превалирующее число закрытий бизнеса, расположенного на арендуемых земельных участках, в связи с чем не прогнозируется положительная динамика рынка продаж и аренды недвижимости», — говорится в документе.

