«Ъ»: Россияне стали чаще выбирать «зимовку» в странах Азии

Спрос на длительные поездки в этом году вырос вдвое, перескочив уровень до пандемии. Об этом 1 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка.



Для россиян поездки в Азию стали более доступными, чем в Европу. Согласно данным Ostrovok.ru, на период с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года более 10 % бронирований средств размещения россиянами в популярных азиатских странах совершаются на срок три недели и более. Год назад доля длительных бронирований была ниже вдвое ( 5 % ), а в 2019-м — 4 % .

