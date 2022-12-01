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    «Ъ»: Россияне стали чаще выбирать «зимовку» в странах Азии

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    Спрос на длительные поездки в этом году вырос вдвое, перескочив уровень до пандемии. Об этом 1 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка.

    Для россиян поездки в Азию стали более доступными, чем в Европу. Согласно данным Ostrovok.ru, на период с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года более 10 % бронирований средств размещения россиянами в популярных азиатских странах совершаются на срок три недели и более. Год назад доля длительных бронирований была ниже вдвое (5 %), а в 2019-м — 4 %.

    По данным OneTwoTrip, на полёт в Азию в одну сторону приходится 12,7 % от всех билетов за рубеж, проданных на эту зиму. В прошлом году их было 0,9 %, а в позапрошлом — 3,7 %.

    В Ostrovok.ru в качестве наиболее популярных азиатских стран называют Таиланд, Индонезию, Мальдивы, Индию, Вьетнам, Малайзию, Шри-Ланку, Филиппины, Сингапур и Камбоджу. В общей структуре бронирований на ноябрь — март они формируют 12 % спроса, в прошлом году было 6 %.

    В числе причин роста спроса один из собеседников издания называет увеличение количества прямых рейсов из России в азиатские страны, появление доступных перелётов из регионов, а также снятие продиктованных коронавирусом ограничений на въезд. Интерес россиян к «зимовкам» в Азии также связывают с появлением у туристов возможности работать удалённо.

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